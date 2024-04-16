Tekirdağ'da, jandarma personelinin tartıştığı sağlıkçıyı ısırdığı anlar kamerada

TEKİRDAĞ’ın Hayrabolu ilçesinde 2 sağlık personelini darbettiği iddiasıyla hakkında adli soruşturma başlatılıp, açığa alınan jandarma personelinin tartıştığı sağlıkçıyı ısırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hayrabolu ilçesinde, 2 No'lu Sağlık İstasyonu'nda görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi personeli, kazada yaralanan bir kişiye ambulansta müdahale ettiği sırada olay yerinde bulunan bir jandarma personeli ile aralarında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında iddiaya göre, jandarma personeli, paramedik E.A.A.'ya yumrukla saldırdı. Çevredekilerin müdahale edip ayırdığı taraflar, kazada yaralanan kişinin götürüldüğü Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde yeniden karşılaştı. Burada ise jandarma personeli iddiaya göre, sağlık personeli C.U.'ya saldırıp yanağını ısırdı. Jandarma personeli, meslektaşları tarafından hastaneden uzaklaştırıldı. Jandarma personelinin, sağlık personelini ısırdığı anlar ise kameraya yansıdı.