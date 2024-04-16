Tekirdağ'da, jandarma personelinin tartıştığı sağlıkçıyı ısırdığı anlar kamerada
TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde 2 sağlık personelini darbettiği iddiasıyla hakkında adli soruşturma başlatılıp, açığa alınan jandarma personelinin tartıştığı sağlıkçıyı ısırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
TEKİRDAĞ’ın Hayrabolu ilçesinde 2 sağlık personelini darbettiği iddiasıyla hakkında adli soruşturma başlatılıp, açığa alınan jandarma personelinin tartıştığı sağlıkçıyı ısırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Hayrabolu ilçesinde, 2 No'lu Sağlık İstasyonu'nda görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi personeli, kazada yaralanan bir kişiye ambulansta müdahale ettiği sırada olay yerinde bulunan bir jandarma personeli ile aralarında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında iddiaya göre, jandarma personeli, paramedik E.A.A.'ya yumrukla saldırdı. Çevredekilerin müdahale edip ayırdığı taraflar, kazada yaralanan kişinin götürüldüğü Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde yeniden karşılaştı. Burada ise jandarma personeli iddiaya göre, sağlık personeli C.U.'ya saldırıp yanağını ısırdı. Jandarma personeli, meslektaşları tarafından hastaneden uzaklaştırıldı. Jandarma personelinin, sağlık personelini ısırdığı anlar ise kameraya yansıdı.
Darbedilen sağlık personellerinin şikayeti üzerine jandarma personeli hakkında soruşturma başlatıldı. Tekirdağ Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada jandarma personelinin açığa alındığı belirtilerek, "12 Nisan 2024 günü Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında bir jandarma personeli ile ambulansta görevli sağlık personeli arasında tartışma meydana gelmiş ve konu adli makamlara intikal ettirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak aynı gün içerisinde disiplin soruşturma heyeti görevlendirilmiş olup ilgili jandarma personeli açığa alınmıştır" denildi.
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