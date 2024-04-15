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        Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 19:06 Güncelleme: 15.04.2024 - 19:06
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        Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü çocuk yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Ü.T'nin kullandığı 34 GF 1263 plakalı hafif ticari araç, bisikletle seyir halindeki 8 yaşındaki çocuğa çarptı.

        Kazada yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kayıtlarda, bisikletiyle seyir halinde olan çocuğun, hafif ticari aracın çarpması sonucu yere düştüğü görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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