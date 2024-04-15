Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da "Balkan esintileri" resim ve heykel sergisi açıldı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince düzenlenen etkinlik kapsamında, "Balkan esintileri" adlı resim ve heykel sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:33 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da "Balkan esintileri" resim ve heykel sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince düzenlenen etkinlik kapsamında, "Balkan esintileri" adlı resim ve heykel sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Üniversitenin Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezince NKÜ Rektörlük Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergide, Türkiye, Makedonya, Bosna Hersek ve Karadağ'ın tarihi yerleri ve doğal güzelliklerinden esinlenilerek oluşturulan 25 resim ve müzik notalarından ilham alınarak tasarlanan 6 heykel eser yer aldı

        NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, serginin açılışında yaptığı konuşmada, serginin zengin bir kültürel mirası gözler önüne sunduğunu söyledi.

        Balkanlar'ın köklü bir tarihe sahip olduğunun altını çizen Şahin, "Balkanlar tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bunun sanat alanına yansımalarını görmemizi sağlamıştır." dedi.

        Balkanlar'a önem veren bir üniversite olduklarını vurgulayan Rektör Şahin, "Üniversitemizde 2 bin 500 yabancı uyruklu öğrencimiz var. Bunların içerisinde yaklaşık bin civarında Balkan ülkelerinden gelen öğrenci kardeşlerimiz bulunuyor." diye konuştu.

        NKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Hasan Selçuk Eti de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergide, Makedon heykeltıraş Prof. Dr. Valentina Stevanovska ve ressam Prof. Dr. Fehim Huskovic eserler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Sergi, bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!
        43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Düşmanı sandı, başkasını vurdu
        Düşmanı sandı, başkasını vurdu
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Umduğunu bulamadı
        Umduğunu bulamadı
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        Dehşet anı kamerada! Öldüren temizlik!
        Dehşet anı kamerada! Öldüren temizlik!
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        İşte obrukların habercisi!
        İşte obrukların habercisi!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        Sağlıkta yapay zeka tartışması

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Kıyıya çekilen balıkçılar yeni av sezonuna hazırlanacak
        Kıyıya çekilen balıkçılar yeni av sezonuna hazırlanacak
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu...
        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu...
        Uçmakdere bayram tatilinde ekstrem spor tutkunlarının uğrak yeri oldu
        Uçmakdere bayram tatilinde ekstrem spor tutkunlarının uğrak yeri oldu
        Tekirdağ'dan İstanbul yönüne trafik yoğunluğu
        Tekirdağ'dan İstanbul yönüne trafik yoğunluğu