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        Tekirdağ'da asayiş

        Hayrabolu ilçesinde bir evde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 11:28 Güncelleme: 15.04.2024 - 11:28
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Hayrabolu ilçesinde bir evde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.B'ye ait evde ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        -Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topağaç Mahallesi'nde şüphe üzerine S.F'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında 1,5 gram kokain ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        - Ergene'de tüfek ele geçirildi

        Ergene ilçesinde üst aramasında tüfek ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bakırca Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği A.B.S'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında tüfek ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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