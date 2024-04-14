Ganos Dağı eteklerinde ATV turlarına katılanlar tatilde doğayla iç içe vakit geçirdi

MESUT KARADUMAN - Ramazan Bayramı tatili için Tekirdağ'a gelen ziyaretçiler, Ganos Dağı eteklerindeki doğal güzellikleri keşfederek ATV safari ile eğlenceli vakit geçirdi.

Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ve Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy mahallelerindeki ormanlarda düzenlenen ATV turları, bölgenin güzelliklerini keşfetmek isteyenler için heyecan dolu aktivite imkanı sundu.

Kente gelen misafirler, Marmara Denizi'nin mavisi ve Ganos Dağı eteklerindeki ormanların sunduğu eşsiz güzellikleri ATV turlarıyla yakından gördü.

ATV turlarına ilginin, özellikle bayramlarda arttığını ifade eden Yabir, "Daha önce Sakarya'da bu tür aktivitelerin yapıldığını görüyorduk ve ilimize de kazandırmak istedik. Bizim buradaki güzergahımız Türkiye'deki sayılı parkurlardan birisi. Buranın doğası, manzarası şahane gerçekten. Gelen ziyaretçilere bölge hakkında bilgi vererek, buradan güzel anılarla ayrılmaları için çalışıyoruz." dedi.

- "Orman parkuru, tabiat parkuru ve manzara parkurlarımız var"

Tatilciler, yarım saat, bir saat ve 2 saatlik turlarla bölgeyi gezme şansı buldu.

Ziyaretçilerin talebine göre parkur seçildiğini belirten Yabir, "Orman parkuru, tabiat parkuru ve manzara parkurlarımız var. İsteğe bağlı ve mevsimsel olarak hangi parkur uygunsa oralarda oluyor turlarımız. Yakında ıhlamurlar açmaya başlayacak ve o ağaçların arasında gezmek insanlara başka keyif verecek. Daha çok İstanbul'dan gelenler oluyor. Yakın illerden talep daha fazla. Buraya gelip turlara katılan herkes parkurları çok beğeniyor. Herkes buradan keyifle ayrılıyor." diye konuştu.

Yabir, insanların mavi ve yeşilin buluştuğu bölgede, doğanın eşsiz güzellikleri arasında vakit geçirerek hem eğlendiğini hem de stres attığını dile getirdi.

Yabir, bölgedeki turizm işletmelerinin artırılmasının kente katkı sağlayacağını ifade etti.

- "Buranın doğası, manzarası çok güzel"

İstanbul'dan tatil için gelen Ferhat Yeşilyurt da Tekirdağ'ı çok beğendiğini belirterek, "Buranın doğası, manzarası çok güzel. Çok eğlenceli bir ATV turu yaptık. Herkese tavsiye ederim." dedi.

Tura katılan Ümit Akyüz ise Tekirdağ'da aynı gün hem ATV turu yapıp hem de paraşütle uçuş keyfi yaşamanın heyecan verici olduğunu dile getirdi.