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        Ganos Dağı eteklerinde ATV turlarına katılanlar tatilde doğayla iç içe vakit geçirdi

        MESUT KARADUMAN - Ramazan Bayramı tatili için Tekirdağ'a gelen ziyaretçiler, Ganos Dağı eteklerindeki doğal güzellikleri keşfederek ATV safari ile eğlenceli vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 11:06 Güncelleme: 14.04.2024 - 11:06
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        Ganos Dağı eteklerinde ATV turlarına katılanlar tatilde doğayla iç içe vakit geçirdi
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        MESUT KARADUMAN - Ramazan Bayramı tatili için Tekirdağ'a gelen ziyaretçiler, Ganos Dağı eteklerindeki doğal güzellikleri keşfederek ATV safari ile eğlenceli vakit geçirdi.

        Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ve Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy mahallelerindeki ormanlarda düzenlenen ATV turları, bölgenin güzelliklerini keşfetmek isteyenler için heyecan dolu aktivite imkanı sundu.

        Kente gelen misafirler, Marmara Denizi'nin mavisi ve Ganos Dağı eteklerindeki ormanların sunduğu eşsiz güzellikleri ATV turlarıyla yakından gördü.

        Tatilciler, yarım saat, bir saat ve 2 saatlik turlarla bölgeyi gezme şansı buldu.

        - "Orman parkuru, tabiat parkuru ve manzara parkurlarımız var"

        Bölgede ATV turları düzenleyen Ali Yabir, AA muhabirine, 4 yıldır ziyaretçilere farklı bir aktivite imkanı sunduklarını söyledi.

        ATV turlarına ilginin, özellikle bayramlarda arttığını ifade eden Yabir, "Daha önce Sakarya'da bu tür aktivitelerin yapıldığını görüyorduk ve ilimize de kazandırmak istedik. Bizim buradaki güzergahımız Türkiye'deki sayılı parkurlardan birisi. Buranın doğası, manzarası şahane gerçekten. Gelen ziyaretçilere bölge hakkında bilgi vererek, buradan güzel anılarla ayrılmaları için çalışıyoruz." dedi.

        Yabir, insanların mavi ve yeşilin buluştuğu bölgede, doğanın eşsiz güzellikleri arasında vakit geçirerek hem eğlendiğini hem de stres attığını dile getirdi.

        Ziyaretçilerin talebine göre parkur seçildiğini belirten Yabir, "Orman parkuru, tabiat parkuru ve manzara parkurlarımız var. İsteğe bağlı ve mevsimsel olarak hangi parkur uygunsa oralarda oluyor turlarımız. Yakında ıhlamurlar açmaya başlayacak ve o ağaçların arasında gezmek insanlara başka keyif verecek. Daha çok İstanbul'dan gelenler oluyor. Yakın illerden talep daha fazla. Buraya gelip turlara katılan herkes parkurları çok beğeniyor. Herkes buradan keyifle ayrılıyor." diye konuştu.

        Yabir, bölgedeki turizm işletmelerinin artırılmasının kente katkı sağlayacağını ifade etti.

        - "Buranın doğası, manzarası çok güzel"

        İstanbul'dan tatil için gelen Ferhat Yeşilyurt da Tekirdağ'ı çok beğendiğini belirterek, "Buranın doğası, manzarası çok güzel. Çok eğlenceli bir ATV turu yaptık. Herkese tavsiye ederim." dedi.

        Tura katılan Ümit Akyüz ise Tekirdağ'da aynı gün hem ATV turu yapıp hem de paraşütle uçuş keyfi yaşamanın heyecan verici olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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