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        Tekirdağ'a gelen tatilciler Rakoczi Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu

        Ramazan Bayramı tatilinde Tekirdağ'a gelen yerli ve yabancı turistler, Rakoczi Müzesi'ni doldurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 15:56 Güncelleme: 13.04.2024 - 15:56
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        Tekirdağ'a gelen tatilciler Rakoczi Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu
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        Ramazan Bayramı tatilinde Tekirdağ'a gelen yerli ve yabancı turistler, Rakoczi Müzesi'ni doldurdu.

        Başta İstanbul olmak üzere yakın illerden ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi, kent merkezindeki müzeleri gezdi.

        Tatilciler, Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Frenc Rakoczi'nin yaşadığı evden dönüştürülen Rakoczi Müzesi'ni gezerek Müze Müdürü Ali Kabul'den bilgi aldı.

        Kabul, AA muhabirine, bayram tatili nedeniyle müzede yoğunluk yaşandığını söyledi.

        Turizm sezonunun bayram tatiliyle birlikte açıldığını ifade eden Kabul, "Bayram tatiliyle kente gelen ziyaretçiler arttı. Hem yerli turistleri hem de Macar tatilcileri ilimizde ağırlıyoruz. Ziyaretçilere bilgi verip en iyi şekilde misafir ediyoruz. Genelde tatilciler Rakoczi Müzesi'nin yanı sıra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ile Namık Kemal Evi'ni ziyaret ediyor." dedi.

        Bursa'dan tatil için gelen Bahar Akkaş da Tekirdağ'daki müze ve tarihi camileri herkesin gelip görmesi gerektiğini belirtti.

        Müze ziyaretlerinin kendileri için bilgilendirici olduğunu dile getiren Akkaş, verimli bir bayram tatili geçirdiklerini ve müzeleri çok beğendiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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