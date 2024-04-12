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        Tekirdağ'da trafik denetimlerinde 2 bin 824 araç kontrol edildi

        Tekirdağ'da trafik denetimlerinde 2 bin 824 araç kontrol edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 15:50 Güncelleme: 12.04.2024 - 15:50
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        Tekirdağ'da trafik denetimlerinde 2 bin 824 araç kontrol edildi
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        Tekirdağ'da trafik denetimlerinde 2 bin 824 araç kontrol edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatili süresince trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek ve trafik kazalarını önlemek maksadıyla, emniyet kemeri, kask, cep telefonu kullanımı, hız limiti, kırmızı ışık ve şerit ihlali yapan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda kentte 89 farklı noktada 69 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 2 bin 824 araç ve sürücü kontrol edildi.

        Denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 719 sürücüye 2,5 milyon lira para cezası uygulandı.

        Denetimlerin bayram tatili boyunca devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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