Tekirdağ'da trafik denetimlerinde 2 bin 824 araç kontrol edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatili süresince trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek ve trafik kazalarını önlemek maksadıyla, emniyet kemeri, kask, cep telefonu kullanımı, hız limiti, kırmızı ışık ve şerit ihlali yapan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamda kentte 89 farklı noktada 69 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 2 bin 824 araç ve sürücü kontrol edildi.

Denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 719 sürücüye 2,5 milyon lira para cezası uygulandı.