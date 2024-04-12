Tekirdağ'da huzur uygulamasında 8 zanlı gözaltına alındı

Ekiplerce kontrol edilen 26 aracın sürücüsüne ihlallerden dolayı 73 bin 325 lira para cezası uygulandı, 16 araç trafikten men edildi.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.