Tekirdağ'da göç eden pelikanlar görüntülendi

Pelikanların uçuşunu izlemenin keyifli olduğunu belirten Şahin, tatil için bölgeye gelen ziyaretçilerin de güzel anları kameralarla kaydetmeye çalıştığını dile getirdi.

Bir süre gökyüzünde görülen pelikanlar, daha sonra gözden kayboldu.

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