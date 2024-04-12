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        Tekirdağ'da göç eden pelikanlar görüntülendi

        Tekirdağ'da pelikanlar göç ederken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 12:28 Güncelleme: 12.04.2024 - 12:28
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        Tekirdağ'da göç eden pelikanlar görüntülendi
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        Tekirdağ'da pelikanlar göç ederken görüntülendi.

        Şarköy ilçesinde gökyüzünde uçan onlarca pelikan güzel görüntü oluşturdu.

        Bir süre gökyüzünde görülen pelikanlar, daha sonra gözden kayboldu.

        Bölgedeki vatandaşlar, pelikanların toplu uçuşunu cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Uçmakdere Mahallesi'nde yamaç paraşütü yapan Taner Şahin, AA muhabirine, sulak alanlara doğru göç eden pelikanların insanların ilgisini çektiğini söyledi.

        Pelikanların uçuşunu izlemenin keyifli olduğunu belirten Şahin, tatil için bölgeye gelen ziyaretçilerin de güzel anları kameralarla kaydetmeye çalıştığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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