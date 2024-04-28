Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 392 gram sentetik uyuşturucu, 54 uyuşturucu hap, 3 kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 930 lira ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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