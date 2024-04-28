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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 13:53 Güncelleme: 28.04.2024 - 13:53
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonda 7 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 392 gram sentetik uyuşturucu, 54 uyuşturucu hap, 3 kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 930 lira ele geçirildi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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