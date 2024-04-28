Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 392 gram sentetik uyuşturucu, 54 uyuşturucu hap, 3 kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 930 lira ele geçirildi.

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