Tekirdağ'da asayiş
Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evdeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evdeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde Ö.K'ye ait evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ev sahibi Ö.K. ve evde bulunan S.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Ergene ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri K.A'yı Marmaracık Mahallesi'nde durdurdu.
Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri G.E'yi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
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