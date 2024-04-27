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        Tekirdağ'da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi

        Tekirdağ'da polis öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 11:09 Güncelleme: 27.04.2024 - 11:09
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        Tekirdağ'da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi
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        Tekirdağ'da polis öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "SİBERAY" programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Çerkezköy Şehit Ulaş Türk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çerkezköy İmam Hatip Ortaokulunda 229 öğrenciyi, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.

        Bilgilendirme faaliyetlerinin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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