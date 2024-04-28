Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 20:55 Güncelleme: 28.04.2024 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ilçesinde bir evde düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Evde yapılan aramada, Suriye ve Filistin uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmenleri almak için adrese gelen aracı takip eden ekipler, kovalamaca sonucu durdurulan araçta 4 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 16 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Su faturası için tartıştığı muhtarı öldürdü!
        Su faturası için tartıştığı muhtarı öldürdü!
        Göztepe Süper Lig'de!
        Göztepe Süper Lig'de!
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yeni anayasa değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yeni anayasa değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten dış kaynak açıklaması
        Bakan Şimşek'ten dış kaynak açıklaması
        Yarım asırlık "birinci şube" yıkılıyor
        Yarım asırlık "birinci şube" yıkılıyor
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        En şanssız havayolları!
        En şanssız havayolları!
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        Şifa niyetine... 7 ton mesir macunu halka saçıldı
        Şifa niyetine... 7 ton mesir macunu halka saçıldı
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        Sosyal Güvenlik Yazı Dizisi yarın HABERTÜRK’te
        Sosyal Güvenlik Yazı Dizisi yarın HABERTÜRK’te
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan 2 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan 2 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
        Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da küçük teknelerin tuttuğu balıklar tezgahları süslüyor
        Tekirdağ'da küçük teknelerin tuttuğu balıklar tezgahları süslüyor