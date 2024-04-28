Tekirdağ'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmenleri almak için adrese gelen aracı takip eden ekipler, kovalamaca sonucu durdurulan araçta 4 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Evde yapılan aramada, Suriye ve Filistin uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.

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