Tekirdağ'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ilçesinde bir evde düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Evde yapılan aramada, Suriye ve Filistin uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenleri almak için adrese gelen aracı takip eden ekipler, kovalamaca sonucu durdurulan araçta 4 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 16 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.
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