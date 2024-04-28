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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 11:46 Güncelleme: 28.04.2024 - 11:46
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Vali Soytürk ve Başkonsolos Novaberdaliu bir süre sohbet etti.

        İki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin görüşüldüğü ziyarette Soytürk, kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        - Nallar esnaf ziyaretinde bulundu

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Nallar, vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinledi.

        Daha sonra Alkaya sahilinde devam eden çalışmaları inceleyen Nallar, ilgililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Nallar'a ziyaretlerinde CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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