Tekirdağ'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan 2 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştıkları 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştıkları 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.
Aydoğdu Mahallesi'nde aralarında husumet olan E.K. ve R.Ş. ile H.K. ve Y.G. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.K. ve Y.G, tabanca ve tüfekle E.K. ve R.Ş'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekipleri, E.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan R.Ş. ise hastaneye kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler H.K. ve Y.G'yi kullandıkları silahlarla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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