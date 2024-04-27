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        Tekirdağ'da küçük teknelerin tuttuğu balıklar tezgahları süslüyor

        Av sezonunun 15 Nisan'da büyük tekneler için sona ermesinin ardından, Tekirdağ'da tezgahları küçük teknelerle avlanan balıklar süslüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 14:37 Güncelleme: 27.04.2024 - 14:37
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        Tekirdağ'da küçük teknelerin tuttuğu balıklar tezgahları süslüyor
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        Av sezonunun 15 Nisan'da büyük tekneler için sona ermesinin ardından, Tekirdağ'da tezgahları küçük teknelerle avlanan balıklar süslüyor.

        Sezonun bitmesinin ardından büyük teknelerde bakım ve onarım çalışmaları başladı.

        Yasağın dışında kalan küçük tekneler ise Marmara Denizi'ne taze balık için açılmaya devam ediyor.

        Kentte, tezgahların balık ihtiyacını küçük tekneler karşılıyor.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, 12 metrenin altındaki balıkçı teknelerinin denize ağ atmaya devam ettiğini söyledi.

        Kentte küçük tekne balıkçılarının avcılığı sürdürdüğünü ifade eden Pehlivanoğlu, "Büyük tekneler limanda bakım çalışması yapıyor. Küçük tekne balıkçıları denizde nasiplerini aramaya devam ediyor. Şu anda sardalya, istavrit ve lüfer tutarak faaliyetlerine devam ediyorlar. Gelecek sezon içinde güzel balık olacak gibi duruyor." dedi.

        Balıkçı Hasan Erol da tezgahta her zaman taze balık olduğunu dile getirdi.

        Vatandaşların yasak olunca hiç balık olmayacak diye düşünmesinin yanlış olduğunu aktaran Erol, "Küçük tekneler denize açılmaya devam ediyor. Olta balıkçıları avlanıyor. Yaz boyunca da tezgahlarda taze balık olmaya devam edecek." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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