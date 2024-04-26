Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, ligi galibiyetle tamamlamak istiyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in son haftasında Görele Belediyespor ile 28 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Tekirdağ Süleymanpaşa, maçı kazanarak ligi galibiyetle bitirmeyi hedefliyor.

Geçen hafta evinde oynadığı Anadolu Üniversitesi müsabakasını kazanan Tekirdağ Süleymanpaşa, Görele Belediyespor ile karşılaşacağı ligin 22. hafta maçından 2 puanla ayrılmak istiyor.

Takımın koordinatörü Fuat İrkin, AA muhabirine, sezonu güzel bir şekilde bitirmek istediklerini söyledi.

Geçen hafta alınan galibiyetle ligde kalmayı garantilediklerini ifade eden İrkin, "Bu sezon bizim için oldukça yorucu geçti. Geçen hafta alınan galibiyet hepimizi çok mutlu etti. Görele maçında da güzel bir oyun ortaya koyarak ligi tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.