Tekirdağ'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Erdal Diner'in kullandığı 59 AGL 131 plakalı otomobil, Yaylagöne Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki 39 EK 314 plakalı kamyona çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Diner, 112 Acil Sağlık ekiplerin kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Kamyon şoförü S.Ö. gözaltına alındı.
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