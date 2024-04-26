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        Tekirdağ'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 14:18 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:20
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        Tekirdağ'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Erdal Diner'in kullandığı 59 AGL 131 plakalı otomobil, Yaylagöne Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki 39 EK 314 plakalı kamyona çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Diner, 112 Acil Sağlık ekiplerin kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Kamyon şoförü S.Ö. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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