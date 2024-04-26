Şarköy'de 72 bin litre sahte şarap ele geçirildi
TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde jandarmanın bir işletmede yaptığı aramada 72 bin 45 litre sahte şarap ele geçirildi.
TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde jandarmanın bir işletmede yaptığı aramada 72 bin 45 litre sahte şarap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada Çınarlı Mahallesi'nde D.S.'ye ait işletmede sahte şarap bulunduğu belirlendi. İşletmede yapılan aramada piyasa değeri 14 milyon 408 bin lira olan 72 bin 45 litre sahte şarap ele geçirildi. İşletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
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