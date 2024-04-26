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        Şarköy'de 72 bin litre sahte şarap ele geçirildi

        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde jandarmanın bir işletmede yaptığı aramada 72 bin 45 litre sahte şarap ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 12:57 Güncelleme: 26.04.2024 - 13:00
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        Şarköy'de 72 bin litre sahte şarap ele geçirildi
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        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde jandarmanın bir işletmede yaptığı aramada 72 bin 45 litre sahte şarap ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada Çınarlı Mahallesi'nde D.S.'ye ait işletmede sahte şarap bulunduğu belirlendi. İşletmede yapılan aramada piyasa değeri 14 milyon 408 bin lira olan 72 bin 45 litre sahte şarap ele geçirildi. İşletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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