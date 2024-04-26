Kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Kaza, gece yarısı Malkara-Keşan kara yolu üzerindeki Yaylagöne Mahallesi kavşağı mevkisinde meydana geldi. Erdal Diner’in kullandığı 59 AGL 131 plakalı hafif ticari araç, yolun sağında emniyet şeridinde park halinde duran S.Ö. (58) yönetimindeki 39 EK 314 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araçtan yaralı çıkarılan Erdal Diner, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü S.Ö., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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