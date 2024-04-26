Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Çorlu, Çerkezköy, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde 8 iş yeri ve 2 araçta arama yaptı.
Aramalarda 106 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 bin 855 paket gümrük kaçağı sigara, 20 kilogram bandrolsüz tütün, 45 litre gümrük kaçağı içki ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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