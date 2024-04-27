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        Ayakkabı fabrikasında çıkan yangın, söndürüldü

        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bir ayakkabı fabrikasında lastik hamur üretim bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 12:50 Güncelleme: 27.04.2024 - 12:55
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        Ayakkabı fabrikasında çıkan yangın, söndürüldü
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        TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde bir ayakkabı fabrikasında lastik hamur üretim bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Marmaracık Mahallesi’nde, bir ayakkabı fabrikasında lastik hamur karma makinesinin bulunduğu bölümde yangın çıktı. Makinenin bulunduğu bölümden dumanlar çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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