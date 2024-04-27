Tekirdağ'da asayiş

Aramada, 55 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 15 kilogram tütün ve makaron doldurma makinası ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde bir iş yerinde arama yaptı.

Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde 55 bin makaron ele geçirildi.

Marmaracık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir ayakkabı fabrikasının lastik hamur makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

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