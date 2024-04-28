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        Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu

        Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 10:59 Güncelleme: 28.04.2024 - 10:59
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        Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
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        Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs duraklarında yağışın durmasını bekledi.

        Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

        Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta ortasına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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