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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 13:37 Güncelleme: 12.04.2024 - 13:37
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.

        Vali Soytürk, tedavi gören vatandaşların ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

        Ziyarette Soytürk'e İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve başhekim Lütfü Çağatay Onar da eşlik etti.

        - Jandarmadan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

        Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

        Ekipler, kentteki bazı şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti.

        Ailelerin ve gazilerin bayramını kutlayan jandarma ekipleri, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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