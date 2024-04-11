Otomobilin kaldırımda çaptığı yaya öldü

TEKİRDAĞ’ın Şarköy ilçesinde, otomobilin kaldırımda yürürken çarptığı Necmi Leylek (43), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Şarköy Arif Hikmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Ö.Ü.(45), kullandığı 34 BVP 052 plakalı otomobil ile akaryakıt istasyonundan çıktığı sırada iddiaya göre, karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada aracın kontrolünü yitiren Ö.Ü.’nün kullandığı otomobil kaldırımda yürüyen Necmi Leylek’e çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan evli ve 3 çocuk babası Leylek, kaldırıldığı Şarköy Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Ö.Ü. ile ilgili soruşturma sürüyor.