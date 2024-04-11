İstanbul- Tekirdağ yolunda trafik yoğunluğu

RAMAZAN Bayramı'nın 2'nci gününde İstanbul- Tekirdağ kara yolunda araç yoğunluğu yaşanıyor. Araçlar zaman zaman Silivri Kınalı Kavşağı'ndan TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor.

Ülke genelinde 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatilinde, bayramın 2'nci günü İstanbul-Tekirdağ-kara yolunda araç yoğunluğu oluştu. İstanbul'dan yola çıkan ve Saros Körfezi ile Çanakkale yönüne giden tatilciler, Marmaraereğlisi ilçesi ve il merkezindeki Yeniçiftlik, Yenici, Beyazköy ve Üniversite kavşağında zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Polis ve jandarma trafik ekipleri, Tekirdağ kesiminde kara yolunda bazı bölgelerde önlem aldı. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. İstanbul-Tekirdağ arasındaki E-5 kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar, zaman zaman Silivri ilçesinin Kınalı Kavşağ'ından TEM Otoyolu'na yönlendirildi.