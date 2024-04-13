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        Tekirdağ'dan İstanbul yönüne trafik yoğunluğu

        RAMAZAN Bayramı tatilinin bitimine 1 gün kala Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru, araç yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 13:39 Güncelleme: 13.04.2024 - 13:45
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        Tekirdağ'dan İstanbul yönüne trafik yoğunluğu
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        RAMAZAN Bayramı tatilinin bitimine 1 gün kala Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru, araç yoğunluğu yaşanıyor.

        Ülke genelinde uygulanan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitimine 1 gün kala Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru trafik yoğunlaştı. Tatillerini Saros Körfezi kıyısında ve Çanakkale tarafında geçirenler, İstanbul'a dönmeye başladı. İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinin Yenice Kavşağı'nda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri, önemli noktalarda tedbir alıp trafik akışını sağladı. Yetkililer, İstanbul yönüne doğru yaşanan yoğunluğun akşam saatleri ve yarın da artarak sürmesinin beklendiğini belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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