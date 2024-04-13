Tekirdağ'dan İstanbul yönüne trafik yoğunluğu

Ülke genelinde uygulanan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitimine 1 gün kala Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru trafik yoğunlaştı. Tatillerini Saros Körfezi kıyısında ve Çanakkale tarafında geçirenler, İstanbul'a dönmeye başladı. İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinin Yenice Kavşağı'nda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri, önemli noktalarda tedbir alıp trafik akışını sağladı. Yetkililer, İstanbul yönüne doğru yaşanan yoğunluğun akşam saatleri ve yarın da artarak sürmesinin beklendiğini belirtti.

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