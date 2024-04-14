İstanbul Valisi Gül, Tekirdağ Valisi Soytürk'ü ziyaret etti

Soytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Gül'e teşekkür etti.

Ardından Gül ve Soytürk bir süre görüştü.

Valilik girişinde Soytürk tarafından karşılanan Gül, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

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