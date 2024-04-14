İstanbul Valisi Gül, Tekirdağ Valisi Soytürk'ü ziyaret etti
İstanbul Valisi Davut Gül, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
İstanbul Valisi Davut Gül, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Valilik girişinde Soytürk tarafından karşılanan Gül, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Ardından Gül ve Soytürk bir süre görüştü.
Soytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Gül'e teşekkür etti.
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