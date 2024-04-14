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        İstanbul Valisi Gül, Tekirdağ Valisi Soytürk'ü ziyaret etti

        İstanbul Valisi Davut Gül, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 10:33 Güncelleme: 14.04.2024 - 10:33
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        İstanbul Valisi Gül, Tekirdağ Valisi Soytürk'ü ziyaret etti
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        İstanbul Valisi Davut Gül, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Valilik girişinde Soytürk tarafından karşılanan Gül, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Ardından Gül ve Soytürk bir süre görüştü.

        Soytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Gül'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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