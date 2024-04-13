Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor

Kara yolundaki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin yaşadıkları şehirlere dönmeye başlamasıyla Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

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