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        Tekirdağ'dan İstanbul yönüne trafik yoğunluğu (2)

        YOĞUNLUKARTIYORÜlke genelinde uygulanan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitimine 1 gün kala Tekirdağ'dan İstanbul istikametinde yoğunlaşan trafik, her geçen saat artıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 16:58 Güncelleme: 13.04.2024 - 17:00
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        Tekirdağ'dan İstanbul yönüne trafik yoğunluğu (2)
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        YOĞUNLUKARTIYOR

        Ülke genelinde uygulanan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitimine 1 gün kala Tekirdağ'dan İstanbul istikametinde yoğunlaşan trafik, her geçen saat artıyor. Tekirdağ il merkezi ve kent çıkışı, çevre yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kara yolu üzerinde ve önemli noktalarda önlem aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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