Tekirdağ'dan İstanbul yönüne trafik yoğunluğu (2)

YOĞUNLUKARTIYOR

Ülke genelinde uygulanan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitimine 1 gün kala Tekirdağ'dan İstanbul istikametinde yoğunlaşan trafik, her geçen saat artıyor. Tekirdağ il merkezi ve kent çıkışı, çevre yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kara yolu üzerinde ve önemli noktalarda önlem aldı.