Tekirdağ'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 16 sürücüye 59 bin 201 lira para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinde huzur ve güven uygulaması yaptı.

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