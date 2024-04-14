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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 11:59 Güncelleme: 14.04.2024 - 11:59
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerindeki operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 40 gram metamfetamin, 10 sentetik ecza ve 15 gram esrar ele geçirildi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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