Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerindeki operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 40 gram metamfetamin, 10 sentetik ecza ve 15 gram esrar ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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