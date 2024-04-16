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        Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 sürücü öldü

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 11:20 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:20
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        Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 sürücü öldü
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü hayatını kaybetti.

        Volkan Gürkan'ın (38) kullandığı 59 ADU 982 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 59 AE 808 plakalı otomobil Tekirdağ-Malkara yolunda çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Gürkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Gürkan'ın cenazesi Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, kaçan diğer sürücüyü yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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