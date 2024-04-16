Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 sürücü öldü

Volkan Gürkan'ın (38) kullandığı 59 ADU 982 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 59 AE 808 plakalı otomobil Tekirdağ-Malkara yolunda çarpıştı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü hayatını kaybetti.

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