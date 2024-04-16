Tekirdağ'da polis aracına çarpıp 2 polisi yaralayan kamyonetteki 5 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Çorlu ilçesinde silahlı yaralama olayına karışanların olduğu kamyonetin Çerkezköy ilçesine kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri aracı takibe aldı.

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