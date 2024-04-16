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        Tekirdağ'da polis aracına çarpıp 2 polisi yaralayan kamyonetteki 5 kişi gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis aracına çarpıp 2 polisi yaralayan kamyonetteki 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 11:42 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:42
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        Tekirdağ'da polis aracına çarpıp 2 polisi yaralayan kamyonetteki 5 kişi gözaltına alındı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis aracına çarpıp 2 polisi yaralayan kamyonetteki 5 kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Çorlu ilçesinde silahlı yaralama olayına karışanların olduğu kamyonetin Çerkezköy ilçesine kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri aracı takibe aldı.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücünün idaresindeki kamyonet, Altıyol Kavşağı'nda polis aracına ardından ağaca çarptı.

        Çarpma sonucu polis aracında bulunan 2 polis memuru ile kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Kamyonetteki 5 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

        Kazada yaralanan 2 polis memurunun tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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