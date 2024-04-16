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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediye Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:30 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:30
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Çorlu Belediye Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısı yapıldı.

        Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yönetiminde Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kapalı oylama ile yapılan seçimde meclis 1. başkan vekilliğine Hasan Toprak, 1. başkan vekilliğine ise Hülya Perin Meriç seçildi.

        Toplantı komisyon üyelerinin belirlenmesi ile devam etti.

        Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

        - Yol yapım çalışmaları

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yol yapım çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

        Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların belirlenen program doğrultusunda gerçekleştirileceğini ifade etti.

        Çorlu'ya en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını ifade eden Sarıkurt, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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