Çorlu'ya en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını ifade eden Sarıkurt, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların belirlenen program doğrultusunda gerçekleştirileceğini ifade etti.

Toplantı komisyon üyelerinin belirlenmesi ile devam etti.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yönetiminde Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kapalı oylama ile yapılan seçimde meclis 1. başkan vekilliğine Hasan Toprak, 1. başkan vekilliğine ise Hülya Perin Meriç seçildi.

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