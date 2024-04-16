Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şüphelinin adresinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ayaspaşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

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