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        Otomobiline çarptığı sürücü öldü, aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı

        TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde arkadan gelen otomobilin çarptığı aracın sürücüsü Volkan Gürkan (38) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:03 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:05
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        Otomobiline çarptığı sürücü öldü, aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı
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        TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde arkadan gelen otomobilin çarptığı aracın sürücüsü Volkan Gürkan (38) hayatını kaybetti. Jandarma, kaza sonrası aracını bırakıp kaçan diğer sürücüyü arıyor.

        Kaza, sabah saatlerinde Malkara- Tekirdağ kara yolunun Karıştıran mevkisinde meydana geldi. 59 AE 808 plakalı otomobil, önünde giden Volkan Gürkan'ın kullandığı 59 ADU 982 plakalı otomobile çarptı. Gürkan’ın otomobili şarampole yuvarlanırken, diğer sürücü ise hasarlı aracını bırakıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık personeli sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Volkan Gürkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlçede müzisyenlik yaptığı belirtilen Gürkan'ın cansız bedeni Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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