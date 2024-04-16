Otomobiline çarptığı sürücü öldü, aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı

Kaza, sabah saatlerinde Malkara- Tekirdağ kara yolunun Karıştıran mevkisinde meydana geldi. 59 AE 808 plakalı otomobil, önünde giden Volkan Gürkan'ın kullandığı 59 ADU 982 plakalı otomobile çarptı. Gürkan’ın otomobili şarampole yuvarlanırken, diğer sürücü ise hasarlı aracını bırakıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık personeli sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Volkan Gürkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlçede müzisyenlik yaptığı belirtilen Gürkan'ın cansız bedeni Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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