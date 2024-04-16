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        Tekirdağ'ı gezen Macar öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu

        Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında Tekirdağ'a gelen Macar öğrenciler, Rakoczi Müzesi önünde halk oyunları gösterisi sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:04 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:04
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        Tekirdağ'ı gezen Macar öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu
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        Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında Tekirdağ'a gelen Macar öğrenciler, Rakoczi Müzesi önünde halk oyunları gösterisi sundu.

        Macaristan Mikes Kelemen Lisesi öğrencileri, Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Ferenc Rakoczi'ye tahsis edilen ve daha sonra müzeye çevrilen yapıyı gezdi. Konuk öğrenciler, Müze Müdürü Ali Kabul'den bilgi aldı.

        Ardından öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi, müze önünde gösteri sundu.

        Öğrenciler, sahil dolgu alanındaki Barış ve Özgürlük Parkı'nda bulunan Macar Anıtı ve Mikes Kelemen Parkı'nı da ziyaret etti.

        Tekirdağ Macar Dostluk Derneği Başkanı Adem Dalgıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında kentte sene boyunca etkinliklerin süreceğini söyledi.

        Tekirdağ'ın Macarlar için önemli kentlerden birisi olduğunu belirten Dalgıç, Macar halkı tarafından iyi bilinen kente, bu ülkeden çok sayıda ziyaretçi geldiğini kaydetti.

        Tekirdağ Bilim Sanat Merkezi öğretmeni Zübeyde Aykaç da 10 öğrencinin, kentteki Macar eserlerini ziyaret ettiğini dile getirdi.

        Öğrencilerin katılımcılara güzel bir halk dansları gösterisi sunduğunu belirten Aykaç, "Ayrıca öğrenciler, geldikleri şehrin valisinin mesajını bizlere okudu. Yarın da öğrenciler, Bilim Sanat Merkezi öğrencilerimizle Türk-Macar ortak kültürüyle ilgili etkinlikler yapacak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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