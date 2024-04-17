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        Tekirdağ'da darbederek eşinin ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 ay önce eşi Buse Ateş Suna'yı darbederek ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 16:49 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:49
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        Tekirdağ'da darbederek eşinin ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 ay önce eşi Buse Ateş Suna'yı darbederek ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Enes Suna ve taraf avukatları katıldı.

        Kimlik tespitinin ardından sanık Suna, eşinin ölüm haberini cezaevinde aldığını ve üzgün olduğunu belirtti.

        Ardından sanık avukatı yeniden savunma yapmak için mahkemeden süre istedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Temmuz'a erteledi.

        Süleymanpaşa ilçesinde 4 Şubat'ta Enes Suna eşi Buse Ateş Suna'yı darbetmiş, ağır yaralanan kadın bir süre yoğun bakımdaki yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.

        Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Suna tutuklanmıştı.

        - "Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız"

        KADEM Tekirdağ İl Temsilcisi avukat Sümeyye Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçuyla açılan davanın ilk duruşmasının bugün görüldüğünü söyledi.

        Sanığın hak ettiği cezayı alması için mücadele edeceklerini dile getiren Tekin, "KADEM olarak, kadınların can güvenliğine kasteden ve insanlık suçu olan her olayda olduğu gibi, Buse Ateş davasında da yargılamanın en hızlı ve adil şekilde gerçekleştirilerek, sanığın hak ettiği cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu türden toplum vicdanını derinden yaralayan kadına şiddet olaylarının bir daha tekrarlanmamak üzere son bulması için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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