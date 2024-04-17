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        Tekirdağ'da kanola çiçekleri ve buğday başakları tarlaları renklendirdi

        Tekirdağ'da kanolaların çiçek açması ve buğdayların da yeşermesiyle tarlalar rengarenk oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 16:25 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:25
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        Tekirdağ'da kanola çiçekleri ve buğday başakları tarlaları renklendirdi
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        Tekirdağ'da kanolaların çiçek açması ve buğdayların da yeşermesiyle tarlalar rengarenk oldu.

        Kentte ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve kentin birçok köşesini sarıya boyayan kanola çiçekleri, bölgeye ayrı bir güzellik kattı. Buğdayların da yeşermesi baharın güzelliklerini ortaya serdi.

        Sarının en güzel tonuyla doğayı süsleyen kanola çiçekleri ve buğday başakları görenleri hayran bırakıyor.

        Özellikle gün batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen tarlalar, fotoğrafçılar tarafından doğal stüdyo olarak kullanıyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine fotoğraf tutkunlarının bölgeye gelmeye başlayarak renk cümbüşü yaşanan tarlalarda en güzel kareleri yakalamaya çalıştığını söyledi.

        Tekirdağ'ın her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ'da kanolanın sarısı, buğdayın yeşili ve denizin mavisi renk cümbüşü sunuyor. Tekirdağ Türkiye'de doğal stüdyosu olan en iyi illerden. Mavi, yeşil ve sarı güzellikler arasında insanlar güzel anılar biriktirmek için kente geliyor. Bu güzellikler ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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