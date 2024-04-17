Tekirdağ'da kanola çiçekleri ve buğday başakları tarlaları renklendirdi

Tekirdağ'da kanolaların çiçek açması ve buğdayların da yeşermesiyle tarlalar rengarenk oldu.

Kentte ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve kentin birçok köşesini sarıya boyayan kanola çiçekleri, bölgeye ayrı bir güzellik kattı. Buğdayların da yeşermesi baharın güzelliklerini ortaya serdi.

Sarının en güzel tonuyla doğayı süsleyen kanola çiçekleri ve buğday başakları görenleri hayran bırakıyor.

Özellikle gün batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen tarlalar, fotoğrafçılar tarafından doğal stüdyo olarak kullanıyor.