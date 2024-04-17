Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa, Çorlu ve Malkara ilçelerindeki operasyonda 8 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 85 gram sentetik uyuşturucu, 50 sentetik ecza ve 10 gram eroin ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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