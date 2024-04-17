Tekirdağ'da lisenin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir lisenin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir lisenin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Velimeşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden okul yönetiminin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Okuldaki öğrenci ve öğretmenler binadan tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, okulun çatısında hasara neden oldu.
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