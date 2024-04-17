Tekirdağ'da lisenin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Yangın, okulun çatısında hasara neden oldu.

Yangını fark eden okul yönetiminin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Velimeşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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