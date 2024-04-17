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        Tekirdağ'da lisenin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir lisenin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 20:01 Güncelleme: 17.04.2024 - 20:01
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        Tekirdağ'da lisenin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir lisenin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Velimeşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden okul yönetiminin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Okuldaki öğrenci ve öğretmenler binadan tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, okulun çatısında hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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