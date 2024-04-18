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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 09:29 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:29
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Saray ilçelerindeki operasyonlarda 11 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 140 gram sentetik uyuşturucu, 409 uyuşturucu hap ve 8 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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