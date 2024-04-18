Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Saray ilçelerindeki operasyonlarda 11 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 140 gram sentetik uyuşturucu, 409 uyuşturucu hap ve 8 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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