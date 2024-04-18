İzinde gittiği Çanakkale'de kalp krizi geçiren astsubay, hayatını kaybetti

Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Doğan, izinli olarak gittiği Çanakkale'de kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Doğan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Doğan için bugün Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törenin ardından Doğan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Gaziantep'in İslahiye ilçesine gönderildi.

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