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        İzinde gittiği Çanakkale'de kalp krizi geçiren astsubay, hayatını kaybetti

        TEKİRDAĞ'da görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Doğan (51), izinli geldiği Çanakkale'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:08 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:15
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        İzinde gittiği Çanakkale'de kalp krizi geçiren astsubay, hayatını kaybetti
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        TEKİRDAĞ'da görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Doğan (51), izinli geldiği Çanakkale'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

        Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Doğan, izinli olarak gittiği Çanakkale'de kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Doğan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Doğan için bugün Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törenin ardından Doğan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Gaziantep'in İslahiye ilçesine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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