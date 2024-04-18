Öğrencilere fakülte ve yüksekokulların bölümleri tanıtılırken, akademisyenler, bölümlerdeki dersler, müfredatlar, mezun olan öğrencilerin kariyer ve iş olanakları anlatıldı.

Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nu gezdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.