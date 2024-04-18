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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıldönümü dolayısıyla konser verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 13:25 Güncelleme: 18.04.2024 - 13:25
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıldönümü dolayısıyla konser verildi.

        Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri, İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte sahne aldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Türk sanat müzikleri seslendirildi.

        Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan katıldı.

        - Lise öğrencilerine NKÜ tanıtıldı

        Tekirdağ'da YKS'ye girecek lise öğrencilerine Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tanıtıldı.

        Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nu gezdi.

        Öğrencilere fakülte ve yüksekokulların bölümleri tanıtılırken, akademisyenler, bölümlerdeki dersler, müfredatlar, mezun olan öğrencilerin kariyer ve iş olanakları anlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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