Tekirdağ'da 169 şişe kaçak, 83 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekipleri bir otomobilde 83 litre sahte içki ele geçirdi.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekipleri bir otomobilde 83 litre sahte içki ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultanköy Mahallesi'nde kontrol noktasında şüphe üzerine A.S'nin otomobilini durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 169 şişe kaçak içki ve 83 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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