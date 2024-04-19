Tekirdağ'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

Kent genelinde yapılan uygulamada, 72 metruk bina ve 790 araç kontrol edildi, 2 bin 762 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Tekirdağ'da jandarma ekipleri "huzur ve güven" uygulaması yaptı.

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