Tekirdağ'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
Tekirdağ'da jandarma ekipleri "huzur ve güven" uygulaması yaptı.
Tekirdağ'da jandarma ekipleri "huzur ve güven" uygulaması yaptı.
Kent genelinde yapılan uygulamada, 72 metruk bina ve 790 araç kontrol edildi, 2 bin 762 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler uygulama sırasında, 2 düzensiz göçmen de yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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