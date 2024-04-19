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        Kaçak define aramak için kazdığı kuyuda yakalandı

        TEKİRDAĞ'da kaçak kazı yaparak define arayan kişi, kazdığı kuyuda polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 12:40 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:45
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        Kaçak define aramak için kazdığı kuyuda yakalandı
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        TEKİRDAĞ'da kaçak kazı yaparak define arayan kişi, kazdığı kuyuda polis tarafından yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışması kapsamında, Süleymanpaşa ilçesinde metruk bir binada kazı yapıldığını belirledi. Binada arama yapan polis, yaklaşık 15 metre kazılmış kuyu ile karşılaştı. Kuyuya inen polis, burada kazı yapan kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Polis, daha sonra kazıyla bağlantılı 3 ayrı adreste yaptığı aramada tarihi eser niteliğinde 18 obje ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ç., V.M. ve M.K.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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