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        Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 20:37 Güncelleme: 12.03.2024 - 20:48
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        Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        İ.D'nin kullandığı 34 FDT 958 plakalı otomobil, Değirmenaltı Mahallesi üniversite kavşağında henüz belirlenemeyen nedenle karşı şeride geçip M.D. idaresindeki 34 EHD 268 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçlarda sıkışan sürücüler ve yolcu A.A.D, itfaiye ekiplerince çıkarılıp Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü İ.D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul yolunda bir süre araç yoğunluğu oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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